فرص عمل العاطلين في ألمانيا في أدنى مستوياتها

حذرت رئيسة الوكالة الاتحادية للتوظيف من أن فرص العمل للأشخاص العاطلين عن العمل في ألمانيا وصلت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفي تصريحات نشرت اليوم الجمعة، قالت أندريا ناليس لبوابة "ويب.دي إي" الإخبارية إن سوق العمل الألماني يفتقر إلى الزخم، حيث ظل راكدا لعدة أشهر.

وقالت ناليس:"لدينا مؤشر يوضح مدى احتمالية عثور العاطلين عن العمل على وظيفة مرة أخرى. تبلغ القيمة عادة حوالي سبعة، لكنها الآن 7ر5 - وهي أقل من أي وقت مضى".

وحذرت من أنه لا توجد حاليا أي مجموعة من الموظفين محصنة ضد فقدان الوظائف، حتى لو كان "المتعلمون جيدا لا يزالون يتمتعون بأفضل الفرص في سوق العمل".

وقالت ناليس إن التوقعات بالنسبة للوافدين الجدد إلى سوق العمل سيئة للغاية، مضيفة: "لقد قمنا بتسكين عدد أقل من الشباب في التدريب المهني مقارنة بأي وقت مضى في السنوات الـ 25 الماضية".

كما انتقدت ناليس الإصلاح الحكومي المخطط له لإعانات الباحثين عن عمل الوطنية، والذي من شأنه أن يعطي الأولوية لتسكين العاطلين عن العمل في الوظائف.

وقالت إنه يجب أخذ الملفات الشخصية الفردية للعاطلين عن العمل في الاعتبار، محذرة من أن مهارات العاطلين غالبا ما لا تتطابق مع الوظائف الشاغرة المتاحة.

وأكدت ناليس أن المؤهلات تظل مهمة، وقالت: "وإلا سيعود الناس إلى مركز التوظيف بعد ثلاثة أشهر".