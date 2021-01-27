وزيرة البيئة للنواب: نجحنا في تنفيذ برنامج تحسين جودة الهواء ونوعية المياه

أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة نجحت في تنفيذ برنامج الحكومة وحققت تقدمًا في تخطي كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه.



وقالت فؤاد، في بيانها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي/اليوم الأربعاء/، الوزارة شهدت تقدمًا في تخطي كل المؤشرات المتفق عليها لتحسين جودة الهواء ونوعية المياه حيث استهدفت الحكومة في برنامجها لتحسين نوعية الهواء تحقيق نسبة 5% خفض في أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة في الهواء في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا وقد تجاوزنا المستهدف بتحقيق بنسبة خفض التلوث قدرها 24% أي حوالي 5 أضعاف النسبة المستهدفة".



ولفتت إلى أن ذلك تحقق نتيجة تنفيذ الوزارة للخطط والسياسات التي استهدفت تحسين نوعية الهواء بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية الشريكة معنا في تنفيذ ذلك.



وأضافت فؤاد أن الوزارة تخطت العدد المستهدف في برنامج الحكومة ووصلنا إلى عدد 108 محطات رصد لملوثات الهواء من أصل 107 محطات مستهدفة تغطي (23) محافظة ضمن الشبكة القومية لمحطات رصد نوعية الهواء المحيط، كما تم ربط عدد 352 مدخنة في عدد 76 منشأة صناعية ومحطة كهرباء بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية من أصل 277 مدخنة، ولأول مرة يتم ربط محطات الكهرباء.



ونوهت إلى أن الحكومة استهدفت في برنامجها بحلول شهر ديسمبر 2020 إقامة عدد 36 محطة وقد تم تنفيذ عدد 35 محطة ضمن محطات الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء البيئية في (10) محافظات هي (القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الاسماعيلية، الاسكندرية، البحر الأحمر، والبحيرة)، وبقية المحافظات هي المستهدفة في الفترة المقبلة.



وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ فحص عوادم ما يزيد عن 110 ألف مركبة على الطرق، وإنشاء عدد 7 خطوط أتوبيس نقل جماعي حديثة يقوم بتشغيلها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، تربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بمحطة مترو الأنفاق بمحافظة الجيزة، كما تم ولأول مرة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية بمحافظة الفيوم وهي تجربة تستخدم في عديد من دول العالم لتنويع وسائل التنقل الصديق للبيئة من خلال إنشاء عدد (6) محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات لخدمة طلاب وطالبات الجامعة ويدار بالكامل من خلال شركة شباب ناشئة.



وفي إطار العمل على تحسين نوعية المياه قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه تم استكمال شبكة الرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات والتي بلغت 22 محطة منها 18 محطة على إمتداد نهر النيل من القاهرة حتى أسوان بالإضافة إلى 4 محطات ببحيرة مريوط، فضلاً عن تنفيذ برامج الرصد الدوري لنوعية المياه بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وكذا بالبحيرات المصرية وذلك بنسبة 100% من المستهدف.