المصري يستعيد انتصاراته في الدوري بالفوز على إنبي

استعاد المصري البورسعيدي نغمة الانتصارات في الدوري المصري سريعًا، بالفوز 2-1 على حساب ضيفه إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم المصري من ركلة جزاء نفذها عمر السعداوي في الدقيقة 22، ثم تعادل إنبي في الدقيقة 28 عن طريق أحمد أمين أوفا، الذي استلم كرة داخل منطقة الجزاء استدار وسددها بمهارة في الشباك، قبل أن يسجل محمود حمادة هدف الفوز للمصري في الدقيقة 54، بعدما استغل كرة مرتدة من القائم وسددها بقوة في شباك إنبي.

بهذا الفوز رفع المصري البورسعيدي رصيده للنقطة 18 في المركز الخامس، من جدول ترتيب الدوري الممتاز، وبفارق 3 نقاط فقط عن بيراميدز المتصدر برصيد 21 نقطة، فيما تجمد رصيد إنبي عند 7 نقاط في المركز السادس عشر.

وكان المصري البورسعيدي تلقى الهزيمة في الجولة الماضية أمام بتروجت بذات النتيجة 2-1، فيما خسر إنبي من طلائع الجيش بنتيجة 1-0.