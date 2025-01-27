مدرب الزمالك: نحتاج صفقة جديدة بعد إصابة المثلوثي

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أكد أمير عزمي مجاهد المدرب العام للزمالك أن الفريق بحاجة لتعزيز خط الدفاع بصفقة جديدة بعد إصابة التونسي حمزة المثلوثي بقطع في الرباط الصليبي.

قال أمير عزمي مجاهد بعد الفوز 4-1 على الجونة مساء الإثنين "المدير الفني كريستيان جروس يتنافش بالفعل مع الإدارة، لأننا نعاني بالطبع من نقص الخيارات في خط الدفاع بعد إصابة المثلوثي".

وأضاف مدرب الزمالك عبر قناة ناديه "نحتاج صفقة في هذا المركز بجوار الونش وحسام عبد المجيد وكوستا، وفي ظل إصابة الثنائي مصطفى الزناري وأحمد مجدي، لذا نتمنى صفقة تضيف للفريق".

وأتم أمير عزمي تصريحاته "الزمالك لديه قوام فريق جيد، ومع التدعيمات ستتحسن الأمور".

ولم يضم الزمالك أي لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، علما بأن المثلوثي سيغيب لنهاية الموسم الجاري بعد إصابته في مباراة مودرن سبورت يوم الخميس الماضي.

ويتقاسم الزمالك المركز الثاني مع الأهلي برصيد 20 نقطة أمامهما بيراميدز في صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 21 نقطة.