هيئة أمريكية تحذر من خسائر محتملة للزراعة في تايلاند بقيمة 840 مليون دولار بسبب الجفاف

قالت هيئة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، في تقرير نشرته اليوم الخميس عبر موقعها على الإنترنت، إن "الجفاف الشديد" الذي انتشر في تايلاند قد يؤدي إلى خسائر تبلغ 26 مليار بات تايلاندي، يرتبط معظمها بانخفاض إنتاج الأرز في غير موسمه استنادا إلى توقعات محللين.

يُذكر أن الدولار الأمريكي يساوي 31.59 بات تايلاندي.

وتوقعت الهيئة الزراعية أن يؤثر "الجفاف أيضا على محاصيل الحقول التي يتم زراعتها في غير موسمها وأشجار الفواكه وإنتاج المزارع السمكية في المياه العذبة، لكن الأثر الذي سيقع على كل هذه أقل بكثير من الأثر الذي سيقع على الأرز"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وذكرت هيئة الزراعة الخارجية أنه اعتبارا من 30 يناير أفادت الحكومة التايلاندية بانخفاض إمدادات المياه في الصهاريج الكبرى بنسبة 60% على أساس سنوي.

يذكر أن تقارير أشارت في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن قصب السكر التايلاندي "يموت" في الحقول في أسوأ حالة جفاف تشهدها تايلاند منذ 40 عاما.