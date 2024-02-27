 المرصد السوري: اغتيال ضابط من قوات النظام تتهمه إسرائيل بقصف الجولان - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 فبراير 2024 1:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المرصد السوري: اغتيال ضابط من قوات النظام تتهمه إسرائيل بقصف الجولان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 11:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 فبراير 2024 - 11:52 ص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باغتيال ضابط من قوات النظام برتبة عقيد، وإصابة ضابط آخر، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما على طريق الناصرية – غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وأشار في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، صباح الثلاثاء، إلى أن «الضابطين يتبعان لإحدى الكتائب في اللواء 112؛ الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل».

وقال المرصد إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن يوم 12 نوفمبر 2023، غارات جوية على اللواء 112 ميكا الواقع بمحيط نوى في ريف درعا الغربي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك