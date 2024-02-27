المرصد السوري: اغتيال ضابط من قوات النظام تتهمه إسرائيل بقصف الجولان

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، باغتيال ضابط من قوات النظام برتبة عقيد، وإصابة ضابط آخر، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما على طريق الناصرية – غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي، قرب الحدود مع الجولان السوري المحتل.

وأشار في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، صباح الثلاثاء، إلى أن «الضابطين يتبعان لإحدى الكتائب في اللواء 112؛ الذي تتهمه إسرائيل بإطلاق صواريخ على الجولان السوري المحتل».

وقال المرصد إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن يوم 12 نوفمبر 2023، غارات جوية على اللواء 112 ميكا الواقع بمحيط نوى في ريف درعا الغربي.