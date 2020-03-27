أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الخميس، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، مشيرةً إلى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 568ر15 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء الخميس "أن الإصدارات قسمت إلى "الشريحة الأولى: تبلغ 170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 743ر2 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025".

والشريحة الثانية " تبلغ 504 ملايين ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 346ر8 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030 ".

أما الشريحة الثالثة "تبلغ 894ر14 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 894ر14 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2050".