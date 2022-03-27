كريم عادل يقدم دور إخواني ويصطدم بإيمان العاصي في «الاختيار3»

يشارك الممثل الشاب كريم عادل، في مسلسل «الاختيار3»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، ويقدم كريم دور شاب إخواني، خلال أحداث المسلسل ويصطدم بالفنانة إيمان العاصي.

ويعد الجزء الثالث من «الاختيار»، هو استكمال للجزء الاول والثاني، الذي يتناول بطولات أبناء الوطن من رجال الجيش والشرطة، خلال الفترة من عام 2017 الذي انطلق منه الجزء الأول، والجزء الثاني الذي تتضمن أحداث عام 2013، ومن المتوقع استكمال الجزء الثالث أحداث ما بعد عام 2013.

«الإختيار 3»، من بطولة الفنان أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، وياسر جلال، واياد نصار، وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن كريم عادل، قد شارك مؤخرا في مسرحية «عائلة تس» مع الفنان مصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، وأوس أوس، وتم عرضها مؤخرا في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.