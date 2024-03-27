ورش للزخرفة وتعليم الطباعة في ليالي رمضان بمركز طنطا الثقافي

شهد المركز الثقافي بطنطا مجموعة متنوعة من الورش الفنية، ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تقدمه هيئة قصور الثقافة، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بالشهر الكريم.



استهلت الفعاليات مع ورشة تصميم جدارية لأشهر الشخصيات الرمضانية الكرتونية منها بكار، بوجي، وطمطم وفنانيس وغيرها من الشخصيات المفضلة للأطفال، وقامت خلالها الفنانات د. نانسي طاهر، إسراء راشد ونهال سعد بتدريب الرواد على استخدام الفوم الملون والقماش لتصميم الشخصيات وتثبيتها على الألواح الخشبية، مع التعريف بكيفية وضع اللمسات الأخيرة للعمل الفني.



كما شهدت الفعاليات ورشة تصميم مجسمات بالأسلاك المعدنية الملونة، قام خلالها الفنان أحمد بدوي بتعريف المتدربين بخطوات التنفيذ بدءا من مرحلة وضع التصميم على الورق وحتى تثبيت الأسلاك في شكلها النهائي، بمشاركة الفنان محمد خالد.



وأقام المركز ورشة فنية أخرى لتعليم الطباعة على القماش بتقنية الحرق باستخدام البوري وألوان البيجمنت، تدريب وليد إيهاب.



ويشهد المركز مساء اليوم سهرة رمضانية بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، تتضمن عرضا فنيا لفرقة الغربية للفنون الشعبية، إلى جانب ورشة عمل زخارف بالخط العربي تدريب حامد علي، وعروض مسرحية متنوعة للأطفال، وذلك ضمن البرنامج المكثف المعد احتفالا بالشهر المبارك.