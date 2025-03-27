قصف إسرائيلي على محيط الميناء الأبيض واللاذقية غرب سوريا

شنت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية فجر اليوم الخميس، استهدفت مواقع في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» في مشور عبر منصة «X» فجر اليوم، أن «طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية»، مضيفة أن «الجهات المختصة تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في أماكن الاستهداف».

ويأتي هذا القصف بعد يوم من تنديد وزارة الخارجية السورية بـ «العدوان الإسرائيلي المستمر» و«التصعيد الخطير» الذي وقع الأربعاء في قرية كويا بريف درعا الغربي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن قرية كويا تعرضت خلال الساعات الماضية لقصف مدفعي وجوي مكثف استهدف الأحياء السكنية والمزارع، ما أسفر عن استشهاد ستة مدنيين، مع احتمال ارتفاع العدد نتيجة الإصابات الخطيرة واستهداف المناطق الزراعية.

واعتبرت سوريا أن هذا التصعيد يأتي في سياق «سلسلة من الانتهاكات التي بدأت بتوغل القوات الإسرائيلية في محافظتي القنيطرة ودرعا، ضمن عدوان متواصل على الأراضي السورية، في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية والقوانين الدولية».

كما أكدت رفضها القاطع لهذه الجرائم، داعية إلى فتح تحقيق دولي حول الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء وحول الانتهاكات الإسرائيلية.