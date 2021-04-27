وزير الدفاع الروسي: إجراءات أمريكا والناتو في أوروبا تزيد التهديد العسكري

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صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بأن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا تسهم في زيادة التهديد العسكري.

ونقلت وكلة "سبوتنيك" الروسية عنه القول اليوم الثلاثاء: "الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المنطقة الأوروبية، من زيادة الاستعداد القتالي للقوات وتعزيز الوجود الأمامي، تزيد التهديد العسكري".

وأضاف: "ردا على تهديد الأنشطة العسكرية للناتو، اتخذنا الإجراءات المناسبة. كما تعلمون، تم إجراء فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لقوات المناطق العسكرية الغربية والجنوبية".

وشدد شويجو على أن روسيا تراقب عن كثب تحرك ونقل الناتو للقوات في أوروبا.