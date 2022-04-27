القوات البحرية المغربية تنقذ 192 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بصورة غير مشروعة

تمكنت وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية المغربية، أثناء دورية في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، من إنقاذ 192 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بصورة غير مشروعة، معظمهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.

وأوضح بيان عسكري مغربي أن هؤلاء المهاجرين، الذين كانت من بينهم جثة، واجهوا صعوبات على متن قوارب تقليدية الصنع، ودراجات مائية (جيت سكي)، فيما كان بعضهم يحاول الهجرة سباحة.

وأضاف البيان أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة على متن وحدات البحرية المغربية ، قبل أن يتم نقلهم إلى الموانئ المغربية القريبة، وتسليمهم إلى السلطات المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بمستشفى مدينة العيون.