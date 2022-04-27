هل يلمح بالرحيل ؟ رسالة عاطفية من سواريز لجماهير أتلتيكو مدريد

أعرب الأوروجوائي لويس سواريز عن امتنانه لجمهور ناديه أتلتيكو مدريد، بشكل يوحي بقرب رحيله عن الفريق، ما جاء ردا على حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تدعو لتكريمه ووضع اسمه في لوحة الشرف التي تضم أساطير "الروخيبلانكوس" في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وردا على وسم بعنوان "لوحة شرف لسواريز"، في إشارة إلى ضرورة تكريمه ضمن أساطير الأتلتي، أعرب "البوستليرو" عن امتنانه للجميع إزاء الحب والدعم الدائم له، ما جاء قبل شهرين من انتهاء عقده مع النادي.

وفي هذا الصدد، قال سواريز عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر): "شكرا جزيلا لكم جميعا على حبكم ودعمكم الدائم. أنا حقا أقدر الوسم النابع من القلب".

وأرفق المهاجم الدولي مع هذه الكلمات تعبيرات رمزية على شكل ثلاثة قلوب (اثنان باللون الأحمر على الجانبين وواحد أبيض في الوسط، ما يمثل ألوان أتلتيكو مدريد)، إلى جانب وسمي شكر بمعنى "ممتنون دائما" و"شكرا لكم أيها المشجعون" وفيديو يجمع تعليقات مشجعي الفريق الذين طلبوا تكريمه.

ويحصل على التكريم من خاض أكثر من 100 لقاء بقميص "الروخيبلانكوس"، بينما لعب "البوستليرو" حتى الآن فقط 79 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا.

ومنحت أهدافه البالغ عددها 21 الموسم الماضي أتلتيكو مدريد لقب الدوري الحادي عشر في تاريخه، وأصبح على هذا النحو العامل الأساسي والحاسم في هذا الإنجاز للفريق، لكن تراجع وجوده هذا الموسم تدريجيا كلاعب أساسي في تشكيلة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني ومع ذلك لا يزال أفضل هداف بين لاعبي الفريق، برصيد 11 هدفا، جنبا إلى جنب مع أنخيل كوريا.

وينهي سواريز في 30 يونيو المقبل عقده مع أتلتيكو مدريد، الذي لم يعرض عليه حتى الآن التجديد، لذا ثمة توقعات أن يكون مستقبله خارج "الأتلتي".