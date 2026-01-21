 مقتل مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على الجنوب - بوابة الشروق
الأربعاء 21 يناير 2026 11:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

مقتل مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على الجنوب

بيروت ( د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 يناير 2026 - 10:50 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 يناير 2026 - 10:50 ص

لقي مواطن لبناني حتفه، اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف سيارته جنوبي لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن "غارة للعدو الإسرائيلي هذا الصباح على سيارة في بلدة الزهراني - قضاء صيدا، أدت إلى استشهاد مواطن".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك