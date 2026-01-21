مقتل مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على الجنوب

لقي مواطن لبناني حتفه، اليوم الأربعاء في قصف إسرائيلي استهدف سيارته جنوبي لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن "غارة للعدو الإسرائيلي هذا الصباح على سيارة في بلدة الزهراني - قضاء صيدا، أدت إلى استشهاد مواطن".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.