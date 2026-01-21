محادثات بين الفلبين والصين لوضع خارطة طريق لإدارة التوترات ببحر الصين الجنوبي

كشف السفير الصيني لدى الفلبين جينج كوان، مساء أمس الثلاثاء، أن الفلبين والصين توصلتا إلى "توافق مبدئي للآراء" بشأن وضع خارطة طريق من شأنها المساعدة في إدارة التوترات ببحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية اليوم الأربعاء، عن كوان قوله في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال بمناسبة العام الجديد لوسائل الإعلام في ماكاتي سيتي، إن المحادثات جارية بين وزارتي خارجية البلدين، حيث صارت النزاعات البحرية "أكثر حدة" خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف: "أي نزاع سيضر – حتما - بالعلاقات طويلة الأمد بين بلدينا الجارتين. لذلك، فإن الخيار الأفضل هو إجراء محادثات والتوصل إلى حلول دبلوماسية".

جدير بالذكر أن الصين والفلبين ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، تشهد نزاعا بحريا بشأن بحر الصين الجنوبي، وهو ممر تجاري عالمي حيوي يعتقد أنه يحتوي على احتياطيات هائلة غير مكتشفة من النفط.