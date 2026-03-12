أحمد فتحي: الشريعي رفع الضغوط عن لاعبي إنبي وحفزهم بمكافآت للفوز على الزمالك

كشف أحمد فتحي، نجم فريق إنبي، عن الدور الكبير الذي لعبه أيمن الشريعي، رئيس النادي، في تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن هدف الفريق طوال الموسم كان التأهل إلى مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

وتمكن إنبي من تحقيق فوز ثمين على الزمالك بهدف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة 15 للدوري المصري الممتاز، ليضمن بذلك التواجد في المركز السابع والتأهل لمرحلة التتويج بلقب الدوري.

وقال فتحي في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: "اجتمع أيمن الشريعي مع اللاعبين ليلة مباراة الزمالك، ورفع عنهم الضغوط النفسية، ووعدهم بمكافآت كبيرة في حالة الفوز والتأهل لمجموعة المنافسة على لقب الدوري".

وأضاف: "منذ بداية الموسم، كان هدفنا هو التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب، وكل المباريات صعبة بالنسبة لنا، ولكن الحمد لله فزنا في آخر ثلاث مواجهات وحسمنا الصعود".

وتابع: "ضربة الجزاء التي ضاعت من كالوشا كادت أن تفقدنا التركيز، بينما كان صبيحة من أفضل اللاعبين في المباراة. وقد حذرته من ركلة الجزاء التي حصل عليها الزمالك، وهو أكد لي أنه لم يقصد ارتكاب الخطأ".