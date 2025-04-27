زيلينسكي: المعارك مستمرة في منطقة كورسك الحدودية

على العكس من تأكيدات الجيش الروسي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن قواته لا تزال تخوض معارك في منطقة كورسك الروسية.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "إكس": "تواصل وحداتنا تنفيذ عمليات دفاعية نشطة في منطقتي كورسك وبلجورود الروسيتين". وأضاف أن القتال لا يزال مستمرا أيضا بالقرب من بوكروفسك وكراماتورسك في شرقى أوكرانيا.

وكان الجيش الروسي قد أعلن يوم السبت أن منطقة كورسك "تحررت بالكامل"، مشيرا إلى أن رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه تم القضاء على جميع الوحدات الأوكرانية في منطقة كورسك، ولم يتبق سوى "بعض الجنود الأوكرانيين يحاولون الاختباء".

ولا يمكن في الوقت الحالي تقديم صورة دقيقة ومستقلة عن الوضع الميداني في المنطقة.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد تقدمت بشكل مفاجئ عبر الحدود إلى الأراضي الروسية بالقرب من كورسك في أوائل أغسطس من العام الماضي، واستطاعت أن تسيطر مبدئيا على مساحة تصل إلى 1300 كيلومتر مربع من الأراضي الروسية، قبل أن يتم دفعها للتراجع لاحقا.

وتهدف كييف من خلال هذا الهجوم إلى إجبار موسكو على إعادة نشر قواتها وتخفيف الضغط الروسي على الجبهات الشرقية في أوكرانيا.

ورفضت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس السبت أيضا مزاعم روسيا بأنها استعادت كورسك، ووصفتها بأنها "حركة دعائية"، مؤكدة أن القتال لا يزال مستمرًا ليس فقط في أجزاء من منطقة كورسك، بل أيضا في منطقة بيلجورود الروسية المجاورة.