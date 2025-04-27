الولايات المتحدة: اتفاقية المعادن النادرة مع أوكرانيا سوف تُنجز خلال عطلة نهاية الأسبوع

واصلت الولايات المتحدة وأوكرانيا التفاوض بشأن إبرام اتفاقية للموارد الخام خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقا للبيت الأبيض.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز في مقابلة تلفزيونية أمريكية عند سؤاله عما إذا كان سيتم إبرام الاتفاق: "اتفاق أوكرانيا سيكتمل. المفاوضون عملوا بجد طوال عطلة نهاية الأسبوع."

ومع ذلك، لم يرغب في الكشف عن المزيد من التفاصيل وأشار بشكل غير مباشر إلى أن مثل هذا الاتفاق كان على رأس أولويات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسينت.

وسيمنح الاتفاق الولايات المتحدة الوصول إلى الموارد المعدنية لأوكرانيا، وخاصة العناصر الأرضية النادرة، التي تعتبر حاسمة للصناعات التكنولوجية المتطورة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن الاتفاق بين الجانبين الأسبوع الماضي، وكان الهدف هو إنهاء نص الاتفاقية بحلول أمس السبت، لكن بعد يوم من الموعد المحدد، لا يزال غير واضح سبب عدم إتمام الاتفاق بشكل رسمي وما هو الوضع الحالي.

وبالنسبة لأوكرانيا، يمثل الاتفاق محاولة لتأمين الولايات المتحدة كحليف طويل الأمد، وهو ما لم توافق عليه إدارة ترامب بعد.