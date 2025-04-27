ارتفاع حصيلة انفجار ضخم بميناء جنوبي إيران إلى 18 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار الضخم المرتبط بشحنة مواد كيماوية يتم استخدمها لتصنيع وقوع الصواريخ في ميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران إلى 18 قتيلا و750 مصابا، وفقا لما ذكرته وكالة أسوشيتد برس (أب).

وقامت المروحيات والطائرات برش المياه على الحريق المستعر خلال الليل حتى صباح اليوم الأحد في الميناء.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي بينما تجري إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول الانفجار، ولا سيما سبب الانفجار والعدد الدقيق للضحايا، بمجرد الانتهاء من التحقيق، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ويقع ميناء الشهيد رجائي، بالقرب من مدينة بندر عباس الرئيسية، في إحدى المناطق الاقتصادية المهمة في إيران، حيث يجري تداول أكثر من ثلث التجارة البحرية للبلاد.