باباجان: أردوغان دمر الديمقراطية في تركيا

اتهم علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض، أمس الثلاثاء، الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بتدمير الديمقراطية فى تركيا والقضاء على استقلالية القضاء وسمعة تركيا في الخارج.

وأضاف باباجان خلال مقابلة تلفزيونية أن أردوغان ارتكب أخطاء فادحة على جميع المستويات والسياسات الداخلية والخارجية، وأفسد كل شيء بعد أن سيطر على جميع أجهزة الدولة.

وأشار باباجان الحليف السابق لأردوغان إلى أن الرئيس التركي قضى بشكل كامل على استقلالية القضاء، ما جعل الأوساط المالية العالمية تشكك بمجمل سياساته الاقتصادية والتجارية والمالية.

ولفت باباجان وزير الاقتصاد الأسبق إلى ملفات الفساد الخطيرة التي تطال أقطاب سلطة أردوغان، لافتاً إلى أن الشعب التركي ضحية لسياساته الطائشة وأن الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد على وشك أن تدمرها.

وجاء تعليق باباجان جاء ردا على ما تردد عن سعي حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وحليفه حزب "الحركة القومية"، إلى إجراء تعديلات على قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية لمنع حزبه وحزب "المستقبل"، الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، من الدخول إلى البرلمان.

ورأى باباجان أن أردوغان "يعمل على إشاعة مناخ من الخوف في البلاد واعتاد أسلوب التهديد لكل من يخالفه".