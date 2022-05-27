الأكاديمية العربية تحتفل بحصول كلية «تكنولوجيا المصايد» على اعتماد الهيئة المركزية الألمانية للتقييم والاعتماد

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم/الخميس/، بحصول كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائى على اعتماد الهيئة المركزية الألمانية للتقييم والاعتماد (ZEvA)، للبكالوريوس والماجستير بالكلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد السلام داوود نائب رئيس الأكاديمية للشئون البحرية، والدكتور حاتم حنفي عميد كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي.

كما حصلت الكلية في وقت سابق علي إجازة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لخريجي الكلية للحصول على جواز السفر البحري، لتصبح الكلية الوحيدة بين كليات الثروة السمكية في مصر الحاصلة على هذه الاعتمادات.

وحرص الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية على تهنئة أسرة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال عبد الغفار في كلمته بهذه المناسبة،" نبارك لكم على هذا التميز العلمي الرائع الذي أسعدنا، نقدر جهودكم للنهوض بالكلية وتطويرها، إن التقدم في التصنيفات والحصول على الاعتمادات من أرفع جهات التقييم والاعتماد هو نتيجة عمل دوؤب ومنظومة تعليمية قائمة على التميز والإبداع وفقاً للمعايير الدولية وخطة استراتيجية تنفذها الأكاديمية منذ سنوات".