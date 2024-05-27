نتنياهو عن اتهامه بعرقلة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين: مزاعم ترفع الضغط عن يحيى السنوار

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يسمع أصواتًا تنكر القدرة على تحقيق الانتصار في الحرب.

وأضاف في كلمة أمام الكنيست، اليوم الاثنين، أنه ليس العائق في إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، واصفًا ما يتردد في هذا الإطار بأنها إدعاءات.

وأشار إلى أنّ توجيه الاتهامات له تؤخر إطلاق سراح الأسرى وتضر المفاوضات وتشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية بدلًا من أن يكون الضغط على زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار الذي يحتجز الأسرى في أنفاق غزة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنّ عائلات الأسرى تطالب إسرائيل بالتنازل مرة تلو الأخرى، وما يجعل السنوار لا يشعر بالضغط والتوتر.

وشدد على أن الضغط يجب أن يتم توجيهه ضد حماس، متحدثا عن أن قواته تقوم بذلك عبر القتال في قطاع غزة.