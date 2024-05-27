 الصومال: مقتل 20 مسلحا تابعين لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في غارة جوية - بوابة الشروق
الإثنين 27 مايو 2024 12:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

الصومال: مقتل 20 مسلحا تابعين لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في غارة جوية

مقديشو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 مايو 2024 - 11:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 27 مايو 2024 - 11:51 ص

أفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية، صدر في وقت متأخر أمس الأحد، بأن أكثر من 20 مسلحا قد لقوا حتفهم في غارة جوية نفذتها قوات دولية شريكة نيابة عن الصومال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان، قوله إن ثلاثة أعضاء بارزين تابعين لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة لقوا حتفهم في الغارة التي وقعت في سلسلة جبال علمدو في محافظة باري في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأضاف البيان، أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع قوات دولية شريكة دون أن يتطرق إلى تفاصيل.

ويُذكر أن قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا شنت، في السابق، هجمات مماثلة على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك