الصومال: مقتل 20 مسلحا تابعين لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في غارة جوية

أفاد بيان لوزارة الإعلام الصومالية، صدر في وقت متأخر أمس الأحد، بأن أكثر من 20 مسلحا قد لقوا حتفهم في غارة جوية نفذتها قوات دولية شريكة نيابة عن الصومال.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البيان، قوله إن ثلاثة أعضاء بارزين تابعين لجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة لقوا حتفهم في الغارة التي وقعت في سلسلة جبال علمدو في محافظة باري في منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأضاف البيان، أن الغارة نُفذت بالتنسيق مع قوات دولية شريكة دون أن يتطرق إلى تفاصيل.

ويُذكر أن قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا شنت، في السابق، هجمات مماثلة على الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة.