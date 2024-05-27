لاتفيا تعتزم استثمار 20 مليون يورو لتطوير المسيرات هذا العام

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قال وزير الدفاع في لاتفيا أندريس سبرودز في ريجا اليوم الاثنين إن بلاده تعتزم استثمار 20 مليون يورو (22 مليون دولار) في تطوير طائرات مسيرة عسكرية.

وأوضح سبرودز "بشكل مجازي، يمكننا التحدث عن جيش من المسيرات".

وأشار إلى أن الاستثمار سيخصص لإقامة بنية تحتية وكذلك لشراء المسيرات، وبعضها من شركات لاتفية.

وأضاف "نحن نعزز النظام البيئي بأكمله وفي الوقت نفسه، صناعتنا الخاصة القادرة على إبداع وتطوير وتصنيع هذه التكنولوجيات لقواتنا المسلحة ولدعم أوكرانيا".

ومن المنتظر أن أن يبدأ عمل ساحة لاختبار المسيرات في منطقة سيلونيا للتدريبات العسكرية في الصيف، وسيتم تدريب طياري المسيرات على مستويات مختلفة في قطاع الدفاع.

يذكر أن لاتفيا وبريطانيا تأتيان في مقدمة الدول في إطار شراكة للتخطيط لتزويد أوكرانيا بمليون طائرة مسيرة.

وتعهدت الدول، وعددها أكثر من 12 دولة ومن بينها ألمانيا، بالاستثمار في انتاج المسيرات وتزويد أوكرانيا بالمسيرات وقطع غيارها.