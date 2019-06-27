ضبط عامل خردة بتهمة قتل زوجته وإلقاء جثتها في النيل

تمكن قطاع الأمن العام -برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية- بالاشتراك مع أمن دمياط، من القبض على عامل خردة، بتهمة قتل زوجته وإلقاء جثتها في مياه النيل؛ لوجود خلافات أسرية.

كان مركز شرطة فارسكور بمديرية أمن دمياط، تلقى بلاغا بالعثور على جثة لسيدة مجهولة بمياه نهر النيل أمام قرية شرباص دائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجني عليها وتبين أنها ربة منزل -36 سنة- مُقيمة بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها -عامل خردة-، مُقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية -بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية- أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية، تعدى بسببها على المجني عليها؛ ما أودى بحياتها، واستولى على متعلقاتها، وهي عبارة عن هاتف محمول و3 فيزا كارت، وحذاء وأوراق منزلها، ثم نقل جثتها بالدراجة النارية خاصته "تروسيكل"، وألقاها في مياه النيل.

وأرشد عن التروسيكل ومتعلقاتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه.