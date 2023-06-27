بوتين: الجيش والشعب لم يكونا في صف متمردي فاجنر

أكد الرئيس الروسين فلاديمير بوتين، قبل قليل، أن الجيش والشعب لم يكونا في صف المتمردين (مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة).

وقال بوتين في خطاب موجه للجيش: "لقد أوقفتم الحرب الأهلية بالفعل وتصرفتم بوضوح وانسجام"، مضيفا: "جنودنا وقفوا في طريق الاضطرابات التي كانت ستؤدي إلى فوضى"، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتابع بوتين: "الطيارون القتلى أدوا واجبهم بشرف في 24 يونيو (يوم إعلان تمرد محموعى فاجنر).

وأوضح بوتن: "لم يكن علينا إخراج الوحدات القتالية من مواقعها أثناء محاولة التمرد".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو توصل إلى وساطة بين موسكو وفاجنر، بضمان من الرئيس فلاديمير بوتين ووزارة الدفاع الروسية، تضمن مغادرة قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين، إلى بيلاروسيا وكف البحث عنه، بشرط عودة مقاتليه إلى معسكراتهم.

وفجر السبت الماضي، أعلن بريجوجين دخول قواته مدينة روستوف قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمردا مسلحا"، لكنه أعلن مساء ذات اليوم سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنبا لسفك الدماء الروسية" بناء على وساطة لوكاشينكو.