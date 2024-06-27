ارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية في البورصة المصرية، خلال شهر يونيو الجاري بنسبة 3.5%، مقارنة بشهر مايو، وسجلت 1.9 تريليون جنيه.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 3.1%، وفق التقرير الشهري للبورصة، الذي تلقت الشروق نسخة منه اليوم، إذ يعد هذا اليوم آخر تعاملات الشهر، كون البورصة عطلة يوم الأحد بمناسبة 30يونيو.

ووسعت البورصة مكاسبها اليوم الخميس، تزامنا مع إعلانات إيجابية من بعض شركات الاسمدة المدرجة بشأن إمدادات الغاز.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1%، ووصل إلى 27277.3 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع بنسبة 0.9% أمس.

وأعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، أمس، عودة إمدادات الغاز وبدء تشغيل مصانعها تدريجيا، وذلك بعد يومين من توقف مصانعها عن العمل بشكل كامل، وفق لبيان الشركة للبورصة، فيما أعلنت شركة أبوقير عن بدء تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين، ليحل مكان الغاز.

وتعاني مصانع الأسمدة منذ بداية الشهر الجاري مشكلة تذبذب إمدادات الغاز. ويعد الغاز خامة الإنتاج الرئيسية.