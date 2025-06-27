بوتين يؤكد استعداد روسيا لتسليم 3 آلاف جثة لجنود أوكرانيين

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الجمعة، استعداد روسيا لتسليم 3 آلاف جثة أخرى لجنود أوكرانيين إلى أوكرانيا

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفيين في مينسك: "لقد سلمنا بالفعل أكثر من 6 آلاف جثة ونحن مستعدون لتسليم ما يقرب من 3 آلاف جثة أخرى، لكن الأمر متروك للجانب الأوكراني لقبول جثث جنوده"، بحسب موقع روسيا اليوم الاخباري.

وأكد بوتين على "أهمية تبادل الأسرى، إذ يهيئ الظروف المناسبة لإجراء نقاش حول جوهر المشاكل بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار إلى أن "روسيا وأوكرانيا ستواصلان الاتصالات بعد إتمام عمليات التبادل".

كما أوضح الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات مع كييف، ويبقى الاتفاق على المكان والزمان، مؤكدا أن المفاوضين الروس والأوكرانيين على تواصل عملي.

ولفت إلى أن رئيسي الوفدين يناقشان حاليا موعدا محتملا لجولة جديدة من المفاوضات