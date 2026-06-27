الولايات المتحدة ترفع جاهزيتها القصوى لمواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية رفع مستوى استجابتها إلى الدرجة القصوى لمواجهة تفشي وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في ظل استمرار انتشار المرض عبر مناطق جديدة، مع تسجيل إصابات في دولة أوغندا المجاورة.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على موقعها الرسمي، رفع مستوى استجابتها إلى المستوى الأول، وهو الأعلى، مما يعكس مدى خطورة المرض واتساع نطاق انتشاره.

وقال ساتيش بيلاي، المدير المعني بجهود الاستجابة لفيروس إيبولا في مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "إن المخاطر التي تواجه الولايات المتحدة لا تزال منخفضة، رغم رفع مستوى الاستجابة إلى المستوى الأول، وهو أعلى درجات التأهب داخل الوكالة، على غرار ما حدث خلال تفشي إيبولا عام 2014".

وبحسب أحدث البيانات، أسفر تفشي الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن وفاة ما لا يقل عن 304 أشخاص وإصابة 1115 آخرين، فيما امتدت الإصابات إلى أوغندا حيث سُجلت 20 حالة بينها حالتا وفاة.

وأكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أنها تواصل العمل بشكل وثيق مع وزارتي الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بالإضافة إلى شركاء دوليين آخرين لدعم جهود الاستجابة والمساعدة في وقف انتقال العدوى.