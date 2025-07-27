 كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كتائب القسام تعلن استهداف دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة


نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 7:02 م | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 7:02 م

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في تغريدة عبر حسابها بمنصة تيليجرام، مساء الأحد، إن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال استهداف برج دبابة "ميركفاه" بقذيفة تاندوم شرق مدينة جباليا شمال القطاع وذلك يوم 21 يوليو.

وسبق أن أفادت القسام اليوم، بأنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال ووسائل إعلام إسرائيلية، إصابة جندي و3 ضباط بينهم قائد كتيبة في تفجير عبوة ناسفة برفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش، في بيان عبر منصة إكس: "أصيب ضابط مقاتل من كتيبة الاستطلاع الصحراوية (585) ومقتفي أثر في الاحتياط من اللواء الجنوبي في فرقة غزة، اليوم، بجروح خطيرة في معركة جنوب قطاع غزة".

فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الضابط المصاب بجروح خطيرة هو "قائد كتيبة الاستطلاع الصحراوية".

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