 وفد تجاري أمريكي يزور الصين هذا الأسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفد تجاري أمريكي يزور الصين هذا الأسبوع

بكين - (د ب أ)
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 11:54 ص

من المقرر أن يزور وفد تجاري أمريكي رفيع المستوى الصين هذا الأسبوع، في زيارة تتزامن مع أحدث جولة من المحادثات التجارية بين أمريكا والصين، حسب مصدرين مطلعين على الأمر.

وسينظم مجلس الأعمال الأمريكي الصيني الزيارة إلى بكين، والتي سيقودها الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس راجيش سوبرامانيام، رئيس مجلس إدارة المجلس، حسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية اليوم الأحد.

ولم تعرف بعد القائمة الكاملة لكبار رجال الأعمال الزائرين أو جدول أعمالهم، لكن ذكر المصدران المطلعان أن من المؤكد أن المسئولين التنفيذيين لشركة بوينج ورئيس المجلس شون شتاين سيكونون ضمن الوفد.


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