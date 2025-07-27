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قال "ستيف ويتكوف"، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، إن المفاوضات مع حركة حماس التي تعثرت بدأت تعود إلى مسارها.

وأضاف أن "اتفاقيات التطبيع ستتوسع ولن يكون مفاجئا إذا انضمت نحو 10 دول بنهاية العام".

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية التي أجرتها معه المقدمة التلفزيونية، لارا ترامب زوجة إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي.

وتحدث "ويتكوف" خلالها عن تطورات في ملفات دولية وعربية. وحول الملف النووي الإيراني أشار إلى أن المفاوضات مع إيران ستعود إلى مسارها.

وحول سوريا، قال المبعوث الأمريكي "كان هناك توتر في سوريا مؤخرا لكن الأمر في الطريق إلى التسوية بالفعل".

وتابع أنه يرغب في التوصل إلى سلام طويل الأمد في الشرق الأوسط قبل نهاية ولاية دونالد ترامب الرئاسية.

وتطرق في حديثه إلى الأزمة الأوكرانية قائلا إن المفاوضات بشأن روسيا وأوكرانيا ستعود إلى مسارها، وأنه يرغب في التوصل إلى تسوية بهذا الشأن.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هو شرطي العالم حاليا وهذا مهم لأنه يجلب النظام والاستقرار".