أعرب عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب على رضاه وسعادته بلاعبيه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتي أقُيمت مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

واعترف النحاس في تصريحات لقناة «أون تايم سبورت» أن مباراة اليوم كانت صعبة لقوة الخصم ولتركيزه في المباريات خاصة الكبرى بسبب صعوبة مباراته في دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وأكد النحاس أن لاعبي المقاولون العرب قدموا مباراة رائعة ونجحوا في النهاية تحقيق انتصار صعب للفريق في المسيرة نحو إنهاء الموسم الحالي من الدوري الممتاز بالمربع الذهبي.

وأضاف:" سيناريو المباراة بعد حالة الطرد كان صعب لكن نجحنا في العودة بنتيجة المباراة رغم نجاح الزمالك في تسجيل هدف التعادل، لكن حالة الطرد زاد رغبة لدى اللاعبين في تحقيق نتيجة جيدة سواء الفوز أو التعادل، وفي حالة الخسارة سأكون راضي بها لوجود عذر وهو حالة الطرد".

وأكمل:" شرف لينا أننا كنا ننافس على المركز الثاني والأن ننافس على المركز الرابع مع أندية كبيرة من الزمالك وبيراميدز وطموحنا التواجد في المربع الذهبي وأوجه الشكر للاعبين على ما قدموا خلال المباراة".

وأوضح:" تعاملنا مع التغييرات بشكل جيد وقمنا بتدعيم خط الوسط لتخفيف الضغط على خط الدفاع بعد حالة الطرد ولم نشعر بالفرق بعد التغييرات التي قمنا بها ونجح محمد عصام البديل في تسجيل الفوز بعد استلامه لتمريرة محمد سالم".

وتابع:" في المباريات الكبيرة لابد من وجود حالة تركيز كبيرة وهذا ماحدث أمام الزمالك الذي خاض مباراة اليوم بعد الفوز على الأهلي وجاء لمواجهة المقاولون، وفي مباراتنا السابقة وصلنا إلى مرمى أسوان أكثر من مرة لكن تعرضنا للهزيمة في النهاية".

وأردف:" أتلتيكو مدريد ليس يقدم أداء جيد لكنه يصل للمباراة النهائية في دوري الأبطال ويحقق الانتصار ويتفوق، وهذا ما أٌقوله للاعبين".

وأتم:"نجحنا في تغيير طريقة المقاولون في المباراة لأن الزمالك يهاجم بالظهيران وهناك فرق بين حازم إمام وعبد الغني وبين عبدالله جمعة ومحمد عبدالشافي، نحاول التركيز في المباريات المقبلة ولدينا خمس مباريات خارج ملعبنا".

وتمنى مدرب المقاولون العرب الشفاء العاجل لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك الذي تعرض لكسر في الترقوة خلال مباراة فريقه أمام الأهلي.