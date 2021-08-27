المخرج محمد أمين: نظرية القطيع خلف من يتحدث في الدين سائدة في كل المجتمعات

قال المخرج والمؤلف محمد أمين، إن السينما المصرية ناقشت تجديد الخطاب الديني منذ عقود طويلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «التاسعة» الذي تُقدمه الإعلامية شافكي المنيري، على القناة الأولى، مساء الخميس، أنه على الرغم من التطور في الإعلام إلا أن هناك سلبية واضحة تتمثّل في خروج أي شخص للظهور متحدثًا باسم الدين ويلقى تصديقًا من قِبل الكثيرين.

وأوضح أن الفن يلعب دورًا رئيسيًّا في التنوير، فليس كل ما يُقال هو بالضرورة صحيح، مؤكدًا أنه يجب البحث وراء كل متحدث لاحتمالية أنه يحاول الإضرار بالمجتمع.

وأشار أمين، إلى أن ما أسماها «نظرية القطيع» تسود في كل المجتمعات بما في ذلك «المتقدمة»، خلف كل من يتحدث في الدين.

وفي مواجهة هذه الظواهر، شدد أمين على دور السينما في هذا الإطار، وقال إن العشر سنوات الماضية أفرزت مفهومًا كان يتم التعامل معه على أنه شيء طبيعي رغم عدم الالتفات إليه، وهو معنى الوطن.

وتابع: «كنا نتعامل أننا نضمن وجود الوطن طوال الوقت، لكن العشر سنوات الأخيرة كشفت أن الشخص يمكن في أي وقت أن يهرب من دولة إلى دولة.. هذا الأمر شكّل وعيًا وتنويرًا حول قيمة الوطن يجب الدفاع عنها».