تشيلسي يطلب تعويضًا كبيرًا من ليفربول بسبب نجوموها

دخل نادي تشيلسي في صراع جديد مع ليفربول على خلفية انتقال الموهبة الصاعدة ريو نجوموها إلى صفوف «الريدز» الصيف الماضي، حيث يصر النادي اللندني على الحصول على تعويض مالي كبير بعد تألق اللاعب اللافت.

ونجح نجوموها، البالغ من العمر 16 عامًا، في خطف الأنظار سريعًا بعدما سجل هدف الفوز لليفربول أمام نيوكاسل (3-2) في ثاني مشاركاته فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح رابع لاعب تحت 17 عامًا يسجل في المسابقة بعد واين روني، جيمس ميلنر وجيمس فون.

وكان اللاعب قد شارك أساسيًا لأول مرة في فوز ليفربول على أكرينجتون ستانلي (4-0) في كأس الاتحاد الإنجليزي بشهر يناير الماضي، قبل أن يفرض نفسه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، لينال ثقة المدرب آرنه سلوت الذي منحه فرصة المشاركة في أول مباراتين بالدوري هذا الموسم.

ورغم أن صحيفة «ديلي ميل» أكدت أن الصفقة تمت وفق اللوائح الصارمة الخاصة بانتقالات اللاعبين تحت 18 عامًا في الدوري الإنجليزي، فإن تشيلسي يرى أنه يستحق «تعويضًا كبيرًا» بعد فقدان أحد أبرز مواهبه، خصوصًا عقب تسجيله هدفه الأول مع الفريق الأول.

وأضاف التقرير أن إدارة تشيلسي اتخذت خطوة تصعيدية جديدة بمنع كشافيي ليفربول من حضور مباريات فرق الناشئين الخاصة به، في مؤشر على تصاعد التوتر بين الناديين حول مستقبل نجم الأكاديمية السابق.