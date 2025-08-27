أحمد موسى يعلن الإفراج عن أحمد عبد القادر: مصر تقف مع رجالها في كل مكان

أعلن الإعلامي أحمد موسى الإفراج عن الشاب المصري أحمد عبد القادر، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، الذي كان محتجزًا في بريطانيا على خلفية دفاعه عن السفارة المصرية في لندن.

وقال موسى في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «مبروك يا مصريين الإفراج عن البطل أحمد عبد القادر، أبلغني حالًا البطل أحمد ناصر بالنبأ السعيد. مبروك، الله أكبر والحمد لله، مصر تقف مع رجالها في كل مكان».

وكانت الأجهزة الأمنية في لندن قد ألقت القبض على أحمد عبد القادر بعد تصديه لمحاولة الاعتداء على السفارة المصرية هناك.

يُذكر أن اتحاد شباب مصر بالخارج كان قد أعلن عزمه التصدي لأي محاولات للهجوم على السفارات المصرية بالتزامن مع دعوات عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية للاعتداء على المقار الدبلوماسية المصرية في الخارج.