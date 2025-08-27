تحذيرات فلسطينية من مخاطر إطالة أمد الحرب في غزة

حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من خطورة ما وصفته بـ"محاولات إدارة الوقت من جانب إسرائيل" بهدف إطالة أمد الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن استمرار العمليات العسكرية يفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع، معتبرة أن "إطالة أمد الحرب تمثل مصيدة سياسية من شأنها إضعاف الإجماع الدولي والمطالبات الأممية الداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار".

وأضاف البيان، أن" تواصل القصف والعمليات الميدانية في شمال قطاع غزة ومدينة غزة وما يصاحبه من هدم منازل واستخدام وسائل عسكرية متطورة، يؤدي إلى سقوط أعداد متزايدة من الضحايا بين المدنيين إلى جانب ارتفاع الوفيات الناجمة عن سوء التغذية والمجاعة".

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي لوضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته القانونية والأخلاقية، محذرة في الوقت ذاته من أن العجز الدولي عن التدخل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة غير مبرر.

وشددت الوزارة على أن استمرار الحرب لا يخدم سوى استهداف المدنيين الفلسطينيين، داعية إلى تحرك دولي عاجل لترجمة الإجماع على ضرورة وقفها إلى إجراءات عملية، بما في ذلك فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

تأتي هذه التصريحات في وقت تحذر فيه منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة من تفاقم المجاعة في قطاع غزة، حيث تشير تقارير أممية إلى أن آلاف المدنيين بينهم أطفال يواجهون خطر الموت جوعا مع استمرار الحصار وإعاقة دخول المساعدات.

وفي المقابل، تقول إسرائيل إنها تواصل عملياتها العسكرية بهدف الضغط على حركة حماس وإطلاق سراح المحتجزين لديها.