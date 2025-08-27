سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، بوقوع حادث إطلاق نار استهدف مدرسة البشارة الكاثوليكية في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

ونقلت شبكة «CBS» الأمريكية، عن الشرطة قولها إنها استطاعت تحييد المسئول عن إطلاق النار في المدرسة.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه تلقى إحاطةً كاملةً بشأن حادث إطلاق النار المأساوي في مينيابوليس.

وكتب عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»: «استجاب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بسرعة، وهم موجودون في موقع الحادث. سيواصل البيت الأبيض متابعة هذا الوضع المروع».

من جانبها، أفادت مراسلة «روسيا اليوم» في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بسقوط عدد من القتلى والجرحى إثر إطلاق حادث النار.

وصرح نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي دان بونجينو، بأن المكتب على علم بحادث إطلاق النار في مينيابوليس (مينيسوتا)، وقد أرسل بالفعل عناصره إلى موقع الحادث.

وكتب بونجينو على منصة «إكس»: «مكتب التحقيقات الفيدرالي على علم بالتقارير الواردة من مكتب مينيابوليس، وعملاؤنا في طريقهم إلى مكان الحادث. سنوافيكم بالتحديثات قدر الإمكان».