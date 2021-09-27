اليابان تدرس إلغاء طوارئ كورونا بشكل كامل الخميس المقبل

تدرس الحكومة اليابانية، إنهاء حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة كورونا بشكل كامل، والتي تغطي حاليًا العاصمة طوكيو و18 مقاطعة أخرى، لدى انتهائها يوم الخميس المقبل، وذلك وفقا لما أعلنته مصادر مطلعة في اليابان اليوم الاثنين.

وقالت المصادر، وفق ما أوردته صحيفة جابان تايمز اليابانية، إنه من المتوقع أن تستمع الحكومة إلى آراء الحكومات المحلية قبل أن تقرر رسميًا ما إذا كانت ستنهي إعلان الطوارئ في اجتماع مقر مكافحة فيروس كورونا غدا الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الحكومة اليابانية ليس لديها حاليًا أي خطط لاستبدال حالة طوارئ كورونا في المقاطعات التسع عشرة بتصنيف أقل صرامة ما قبل الطوارئ.

وكان وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، قال أمس إنه يعتقد أن الحكومة ستكون قادرة على رفع حالة الطوارئ نهاية شهر سبتمبر الجاري كما هو مقرر، لافتا إلى مخاطر عودة حالات العدوى مع اقتراب الشتاء، مطالبا الشعب بمواصلة تجنب الأنشطة التي تزيد من مخاطر الإصابة.