رئيس الوزراء السوداني يترأس اجتماعا بشأن الوضع الأمني بالبلاد

ترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الاجتماع التنويري الدوري حول الوضع الأمني بالبلاد، وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الدفاع، الداخلية، العدل ومدير شرطة ولاية الخرطوم.



واستمع «حمدوك» خلال الاجتماع إلى تقرير مفصل بشأن الوضع الأمني بالبلاد بصورة عامة كما استمع إلى تقرير بشأن الوضع في شرق البلاد ووقف على التفاهمات التي تمت مع المجلس الأعلى لنظارات البجا، واطمأن على الانفراج الكبير الذي حدث بشأن الأزمة والتي من المتوقع أن يحدث فيها انفراج كامل.



ونقلًا عن الصفحة الرسمية لمكتب رئاسة الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الاثنين، اطمأن «حمدوك» خلال الاجتماع على تدارك مسألة انسحاب قوات التأمين من أمام مقرات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وتولي الشرطة مهامها بتلك المقار، بصورة سريعة.





