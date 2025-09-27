مركز حقوقي يحذر من عواقب تمادي الاحتلال باستخدام العربات المتفجرة بغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حذَّر مركز حماية لحقوق الإنسان، من تمادي قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام أسلوب العربات المتفجرة لتدمير منازل المواطنين في مدينة غزة.

وقال المركز في بيان، اليوم السبت، إنَّ هذه العربات استخدمها الاحتلال لأول مرة في مايو 2024 خلال العملية العسكرية في مدينة جباليا ومخيمها شمالي القطاع.

وأضاف أنه جرى استخدام هذه العربات بعد ذلك في مدينة رفح جنوبي القطاع، وفي الوقت الحالي يجري تطبيق سياسة تفجير الروبوتات بكثافة وسط مدينة غزة.

وأبدى قلقه الشديد إزاء تصاعد استخدام قوات الاحتلال للعربات المتفجرة في مناطق مكتظة بالسكان، محذرًا من عواقب غير مسبوقة تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع، وتنذر بارتفاع في أعداد الشهداء والمصابين والمهجرين قسرًا.

وطالب المجتمع الدولي بإدانة سلوك قوات الاحتلال المتمثل في استخدام مئات الأطنان من المتفجرات في تفجير المباني والمنشآت والأعيان المدنية المحمية، وضمان حماية المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية.

وحث على بذل مزيد من الجهود في سياق العمل من أجل وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ودعا الأمم المتحدة للعمل الحثيث من أجل تجنيب المدنيين ويلات الحرب، ويحثها على ضمان حماية الممتلكات الخاصة والعامة المدنية.

وحث المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق مستقل في جريمة الإبادة باستخدام العربات المتفجرة في قطاع غزة.