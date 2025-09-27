أوضح الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، الحالات التي يحق فيها للمطاعم تحصيل ضريبة القيمة المضافة 14%.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أحداث الساعة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إن القانون حدد أحوال فرض الضريبة، والتي تخص: المحلات، والمنشآت السياحية بشكل أساسي، والمطاعم التي تقدم الخدمة.

ونوه أن المطاعم غير السياحية، كالمطاعم الشعبية التي تقدم الفول والطعمية والكشري، معفاة من الخضوع لأحكام القانون.

وعن طريقة تأكد المواطنين من أحقية تحصيل المطعم لضريبة الـ14% من عدمه، أشار إلى أن المواطن عليه التأكد من شهادة تسجيل المنشأة أو المطعم والتي تعلق في مكان بارز داخل المكان.

وأوضح أن المواطن بإمكانه معرفة أحقية المطعم بالحصول على الضريبة من خلال رقم تسجيل المنشأة، والموجود على إيصال الدفع.

وذكر أن تحصيل المطاعم غير المسجلة لضريبة 14% يُعد تهربًا ضريبيًا، محذرًا من أن عقوبة تكرار المخالفة مشددة وتصل في بعض الأحيان إلى الحبس.