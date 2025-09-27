حجازي يعود للتسجيل بعد 907 أيام ويقود نيوم لعبور الرياض في الدوري السعودي

قاد أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر والمحترف في صفوف نيوم، فريقه لتحقيق فوز مثير على الرياض بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وافتتح رودريجيز التسجيل لنيوم في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل خالد الحبسي النتيجة لصالح الرياض. ورد حجازي بهدف رائع برأسية في الدقيقة 28، ليمنح فريقه التقدم مجددًا حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، عزز ألكسندر لاكازيت النتيجة بهدف ثالث عند الدقيقة 54، فيما قلّص ديوكوري الفارق للرياض بعدما سجل بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 77، لتنتهي المواجهة بفوز نيوم (3-2).

وبهذا الفوز رفع نيوم رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرياض عند 3 نقاط بالمركز الثالث عشر.

وسجّل حجازي هدفه الأول منذ أكثر من عامين ونصف، حيث يعود آخر أهدافه إلى 4 أبريل 2023 مع الاتحاد أمام ضمك، أي بعد غياب دام 907 أيام عن هز الشباك في الدوري السعودي.