 سلوفاكيا ترفض ضغوط ترامب لوقف واردات النفط الروسي بسرعة - بوابة الشروق
السبت 27 سبتمبر 2025 8:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لقمة الأهلي والزمالك المقبلة؟
النتـائـج تصويت

سلوفاكيا ترفض ضغوط ترامب لوقف واردات النفط الروسي بسرعة

د ب أ
نشر في: السبت 27 سبتمبر 2025 - 8:34 م | آخر تحديث: السبت 27 سبتمبر 2025 - 8:34 م

قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات في نيويورك هذا الأسبوع إن سلوفاكيا لا تخطط للتخلي بسرعة عن واردات النفط الروسي.

وكان ترامب يضغط على المجر وسلوفاكيا، اللتين تتمسكان بالوضع الراهن ، لإنهاء استيراد النفط الخام الروسي، بحجة أن ذلك سيساعد على خنق تمويل موسكو للحرب ويدفع الرئيس فلاديمير بوتين نحو محادثات سلام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولكن سلوفاكيا، الدولة الواقعة في شرق أوروبا والتي لا تطل على البحر وتحدها أوكرانيا، ترفض ذلك، مشيرة إلى الصعوبات التكنولوجية والقدرة المحدودة على استخدام مسارات بديلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك