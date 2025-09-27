سلوفاكيا ترفض ضغوط ترامب لوقف واردات النفط الروسي بسرعة

قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليجريني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات في نيويورك هذا الأسبوع إن سلوفاكيا لا تخطط للتخلي بسرعة عن واردات النفط الروسي.

وكان ترامب يضغط على المجر وسلوفاكيا، اللتين تتمسكان بالوضع الراهن ، لإنهاء استيراد النفط الخام الروسي، بحجة أن ذلك سيساعد على خنق تمويل موسكو للحرب ويدفع الرئيس فلاديمير بوتين نحو محادثات سلام، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولكن سلوفاكيا، الدولة الواقعة في شرق أوروبا والتي لا تطل على البحر وتحدها أوكرانيا، ترفض ذلك، مشيرة إلى الصعوبات التكنولوجية والقدرة المحدودة على استخدام مسارات بديلة.