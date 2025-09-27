وكيل صحة شمال سيناء يوجه برفع عدد من النقاط الطبية والوحدات الصحية بمدينة الشيخ زويد

تفقد الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، النقاط الطبية والوحدات الصحية بمدينة الشيخ زويد؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدأ الدكتور عمرو عادل جولته بتفقد نقطة أبو خويطر الطبية، حيث وجه بضرورة أن تعمل النقطة بكامل طاقتها وقوتها. كما أصدر تعليمات فورية برفع كفاءتها من خلال تنفيذ أعمال تنظيف وإزالة الحشائش المحيطة بالنقطة، وإجراء بعض الترميمات الخفيفة لإضافة عدد من الخدمات الجديدة المقدمة لأهالي المنطقة.

وفي إطار تعزيز الخدمات الطبية، وجه وكيل الوزارة الدكتورة إينا سلام، مدير إدارة الرعاية الأساسية، بسرعة توفير طبيب للنقطة، والتأكد من توافر العلاج المطلوب في الصيدلية.

كما تابع وكيل الوزارة جولته بالمرور على مركز طب الأسرة في قبر عمير بالشيخ زويد وتفقد جميع أقسام المركز لضمان جاهزيتها، حيث شملت الجولة غرف الاستقبال والكشف، وغرفة التطعيمات والصيدلية للاطمئنان على توافر الأدوية، الطعوم، الأمصال، والمستلزمات الطبية، وخلال الجولة وجه بعدد من التوجيهات الهامة لرفع كفاءة العمل بالمركز، واستكمال وتحديث الملفات الخاصة بالمنتفعين، وزيادة صرف الوسائل طويلة المفعول في مجال تنظيم الأسرة، مع تنفيذ خطة التوعية والتثقيف الصحي على أكمل وجه.