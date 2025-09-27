سلوت بعد سقوط ليفربول أمام كريستال بالاس: لا أعذار للهزيمة

علّق آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على الخسارة التي تلقاها الريدز أمام كريستال بالاس بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «واجهنا صعوبات كبيرة في الشوط الأول، وكان من العدل أن يتقدموا علينا بهدف، بل كنا محظوظين أن النتيجة لم تكن أكبر من (1-0)».

وأضاف: «في الشوط الثاني تحسن أداؤنا ونجحنا في إدراك التعادل، لكن استقبال هدف من ركلة ركنية أخرى أمر مؤلم للغاية. إذا كنا نريد المنافسة على لقب الدوري، علينا معالجة مشكلة الكرات الثابتة فورًا، لأنها تحولت من نقطة قوة إلى نقطة ضعف واضحة».

وتابع مدرب ليفربول: «كريستال بالاس لعب بأسلوب يتماشى مع إمكانياته، من خلال الدفاع المنظم والاعتماد على المرتدات السريعة والقوة البدنية لمهاجمهم ماتيتا، كنا نعرف ذلك جيدًا لكننا لم نتعامل معه بالشكل الأمثل».

وأتم: «تلقّي هدف في الدقائق الأخيرة محبط دائمًا، ربما كان من المفترض إضافة بعض الوقت بدل الضائع، لكن في النهاية لا أعذار، كان يجب أن ندافع بشكل أفضل».