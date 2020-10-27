الهند وأمريكا توقعان اتفاقا بشأن مشاركة بيانات الأقمار الاصطناعية

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من المقرر أن توقع الهند والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا بشأن مشاركة البيانات التي يتم الحصول عليها عبر الأقمار الاصطناعية لأغراض عسكرية، وذلك خلال اجتماع لكبار مسؤولي الدفاع والسياسة الخارجية اليوم الثلاثاء.

ويجري وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر حوارا مع نظيرهما الهنود سوبراهمانيام جاشانكار وراجناث سينج بهدف تعزيز العلاقات الدفاعية والاستراتيجية.

ويأتي الاجتماع الذي يعقد مرتين سنويا في الوقت الذي يشهد مواجهة عسكرية بين الهند والصين على طول حدود متنازع عليها في جبال الهمالايا.

ويعتبر اتفاق التبادل والتعاون الأساسي بشأن التعاون الجغرافي المكاني أحد ثلاث اتفاقيات يطلق عليها الاتفاقيات الأساسية بين الدولتين لمشاركة المعلومات الحساسة والمعدات العسكرية المتطورة.

وسوف يمنح الاتفاق الهند إمكانية الوصول لأنظمة البيانات الأمريكية مثل نظام التموضع العالمي "جي بي اس" وبيانات أخرى مما سوف يعزز من كفاءة المعدات العسكرية التي تحصل عليها من أمريكا بما في ذلك الصواريخ والطائرات.

ويشار إلى أن الأعوام الأخيرة شهدت تعزيز للتعاون في مجال الدفاع بين الهند وأمريكا، في ظل قلق الدولتين من التمركزات العدائية للصين في منطقة آسيا-المحيط الهادي.

وقد باعت أمريكا للهند معدات عسكرية بقيمة أكثر من 20 مليار دولار منذ عام 2007.