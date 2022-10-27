طرد نائب رئيس وزراء كوسوفو من صربيا

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طردت السلطات الصربية نائب رئيس وزراء كوسوفو بيسنيك بيسليمي، من البلاد اليوم الخميس، بينما كان في طريقه إلى العاصمة بلجراد.

وكان من المقرر أن يحضر بيسليمي مؤتمرا ينظمه مركز بلجراد المستقل للسياسة الأمنية غدا الجمعة.

وأوضح أحد منظمي المؤتمر أن ضباط شرطة صربيين أوقفوا موكب سيارات بيسليمي قبل ساعة من الوصول إلى بلجراد وأمروه بالعودة إلى كوسوفو.

وقال مسؤولون إنه تم إعادته "لأسباب أمنية". وأكد بيسليمي الحادث لموقع "بورتال كوها نت" الإخباري الكوسوفي.

وتشهد العلاقات بين صربيا وكوسوفو توترا .وأعلن الإقليم الصربي السابق، الذي يقطنه الآن حصريا ألبان عرقيون تقريبا، استقلاله في عام 2008.

وتواصل صربيا المطالبة بملكية الدولة البلقانية الصغيرة التي تعترف بها أكثر من مئة دولة.