انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي في العريش بشمال سيناء

شهد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع البيئي في حب مصر، والذي يعقد خلال الفترة من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل، تحت رعاية اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أن المبادرة بمشاركة محافظة شمال سيناء وفرع جهاز شئون البيئة بشمال سيناء ومنظمات المجتمع المدنى بشمال سيناء.

وأضاف سكرتير عام المحافظة، أنه خلال الأسبوع البيئي سيتم عقد ندوات توعوية حول جهود الدولة بشمال سيناء ومسابقات ثقافية، بجانب توزيع الحاويات البلاستيكية والشتلات علي المدارس والوحدات الصحية.

وقالت رضوى شاهين مدير جهاز البيئة في شمال سيناء، إن قضية رعاية البيئة ركيزة متوائمة مع مخططات الدولة لتنمية سيناء خاصة وأنها تشمل مخططات سياحية شاملة.