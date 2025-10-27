غارة إسرائيلية جنوب لبنان تودي بحياة شقيقين

قُتل شخصان، الاثنين، في غارة إسرائيلية استهدفت محلًا لنجارة الخشب في أطراف بلدة البياض بقضاء صور، جنوب لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بسقوط "شهيدين شقيقين في الغارة التي استهدفت منشرة (محلًا لنجارة الخشب) عند أطراف بلدة البياض جنوب لبنان".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أن مسيرات إسرائيلية حلقت على مستويات منخفضة جدا فوق قرى قضاء الزهراني جنوب البلاد.

ولفتت إلى أن مسيرة ألقت قنبلة صوتية في حي الكساير شرقي مدينة ميس الجبل الحدودية جنوب البلاد، من دون تسجيل اصابات.

وصعّدت إسرائيل، في الفترة الأخيرة، من هجماتها ضد لبنان شملت ادعاءات بتنفيذ عمليات اغتيال لعناصر من "حزب الله"، وشن أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد.

وبعد غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان في 11 أكتوبر الجاري، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن "جنوب لبنان يقع مرة أخرى تحت نار العدوان الإسرائيلي السافر ضد منشآت مدنية بلا حجة ولا حتى ذريعة".

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق، الذي توصلت إليه مع "حزب الله" في نوفمبر 2024، فيما تستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وفي أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.